Galapagos encore en recul (+Briefing actions)

Les marchés européens attendent l'issue du sommet de l'Opep en évoluant modestement dans le vert en matinée. Le Bel 20 fait du surplace.

Lire plus

• La tendance

Les principaux indices européens ont ouvert en légère hausse ce jeudi matin dans l’attente de l’issue de la réunion de l’Opep qui se tient à Vienne. Plusieurs statistiques sont également attendues dont le chômage et l’inflation en zone euro. L’euro est en hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 faisait du surplace vers 9h30 tandis que l’indice des valeurs cotées en continu grappillait 0,13%.

AB InBev (+0,8%) est en tête des hausses au sein du Bel 20 suivi par Engie (+0,3%). Galapagos est lanterne rouge avec un recul de 1,8% après un repli de 2,7% enregistré hier. Sur les 5 dernières séances la biotech n'en a clôturé qu'une seule dans le vert. UCB cède plus d’un pour cent.

Hors Bel 20, Balta progresse de 1,9% et Biocartis de 1,5%. Euronav qui a, à nouveau, vendu un navire se replie de 1,3% tout comme Econocom.

• Le briefing actions

>Telenet a placé, hier, deux grandes obligations auprès des investisseurs institutionnels. Le groupe télécoms lève ainsi 1,13 milliard d’euros. Les fonds récoltés serviront à refinancer d’anciens emprunts. Notre article.

>Bpost. Le projet de loi relatif aux services postaux, approuvé en 2e lecture hier/mercredi en commission "Infrastructure" de la Chambre, ouvre la porte à une possible réduction de la fréquence de distribution du courrier, rapporte jeudi La Libre.

>RTL : Exane a relevé sa recommandation à "surperformer" contre "neutre" avant. L’objectif de cours passe de 69 euros à 75 euros.

>Euronext a annoncé l'acquisition de 100% du capital de l'Irish Stock Exchange pour 137 millions d'euros. Les synergies liées à cette opération sont évaluées à 6 millions d'euros. Notre article.

>Euronav a vendu le Suezmax Cap Georges pour 9,3 millions de dollars avec une plus-value de 8,5 millions de dollars. La vente fait partie du programme de rajeunissement de la flotte et intervient en anticipation de la livraison du premier des quatre Suezmax actuellement en construction. Le communiqué.

>Xior vient de boucler un accord pour réaménager en logements étudiants un complexe de bureaux situé en périphérie bruxelloise (Zaventem), à proximité de plusieurs établissements d'enseignement. Investissement de 36 millions d’euros. Notre article.

>Mithra a fait le point sur l’avancement des études cliniques de ses deux principaux produits candidats basés sur l’Estetrol (E4), Estelle (E4 Freedom) et Donesta® (E4 Relief). Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. PIB 3e trimestre (2e estimation) à 15h. Résultats trimestriels d’Elia. Autriche. Réunion de l'OPEP. Zone euro. Chômage octobre et inflation novembre à 11h. USA. Inflation octobre et revenus et consommation des ménages octobre à 14h30.