Kepler à l'achat sur Engie (+Briefing actions)

La Bourse de Bruxelles affichait, ce mardi en matinée, une progression plus marquée que celles des autres places financières européennes.

• La tendance

Les principaux indices européens sont en hausse ce mardi matin alors que s’ouvre une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine, la Fed. L’euro est en baisse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 et l’indice des valeurs cotées en continu se démarquent en affichant des gains plus nets: +0,27% vers 10h20 pour le premier et +0,37% pour le second.

Soutenue par une note d’analyste, Engie est en tête des hausses (+1,5%) au sein du Bel 20. Victime de notes moins favorables, Proximus est en queue de peloton (-0,8%).

Hors Bel 20, le marché salue les résultats trimestriels de Nyrstar (+4,1%) et, dans une moindre mesure, ceux de Recticel (+1,6%). Par contre, ceux d’Euronav ne convainquent guère le marché (-1,1%).

On notera encore le gain de 4,5% de Kiadis Pharma.

• Le briefing actions

>Proximus:

*KBC a réduit son objectif de cours à 28 euros contre 29 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

*Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 26 euros contre 25 euros avant. La recommandation reste à "vendre".

>Engie: Kepler Cheuvreux a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 16,5 euros.

>KBC: ABN Amro a relevé son objectif de cours à 80 euros contre 77 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 40.000 actions propres au prix unitaire moyen de 41,59 euros.

>Telenet a acquis, la semaine dernière, 40.311 actions propres à un prix unitaire compris entre 57,13 et 59,41 euros.

>Colruyt a acquis, la semaine dernière, 239.471 actions propres à un prix unitaire compris entre 43,83 euros et 44,93 euros.

>L'activité minière de Nyrstar a bondi au 3e trimestre au point que le groupe a décidé de conserver ses mines d'Amérique du Nord qui deviennent "stratégiquement importantes". Notre article.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 1.512.077 actions propres au prix unitaire moyen de 16,06 euros.

>Les résultats trimestriels d'Euronav sont largement supérieurs aux attentes mais le résultat plonge dans le rouge. Notre article.

>La position vendeuse de GSA Capital Partners dans Euronav est passée sous le seuil de déclaration de 0,50% du capital le 27 octobre contre 0,51% avant.

>La position vendeuse de Marshall Wace sur Euronav est passée de 0,70% du capital à 0,68% à la date du 27 octobre.

>GSA Capital Partners a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,69% du capital à 0,51% à la date du 27 octobre. Idem pour Citadel Europe qui est passé de 0,86% à 0,72%. Idem pour Marshall Wace qui est passé de 1,06% à 0,99%.

>BNP Paribas a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,57% à 0,60% à la date du 27 octobre.

>Recticel a connu une belle croissance de sa division automobile, avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 30%. Cette performance lui permet d'afficher des ventes en hausse de 12% pour le trimestre, malgré de nombreuses difficultés pour plusieurs de ses activités. Notre article.

>Recticel: KBC a abaissé sa recommandation à "accumuler" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe toutefois de 8 à 9 euros.

>Leasinvest Real Estate se recentre sur deux classes d'actifs et sur trois pays. La SIR a désinvesti 65% de son portefeuille logistique belge en 2017. Notre article.

>Leasinvest: KBC a relevé son objectif de cours à 105 euros contre 102 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>TiGenix signale avoir apporté des réponses orales pour l’approbation de son Cx601 par l’Agence européenne du médicament qui devrait se prononcer entre le 11 et le 14 décembre. Le communiqué.

>Axée sur le traitement de maladies auto-immunes, Apitope va lever des fonds via une IPO afin de poursuivre le développement clinique de ses deux principaux produits. Notre article.