L'action Umicore divisée par deux (+Briefing actions)

A l'instar des principaux indices européens, le Bourse de Bruxelles évoluait en très légère hausse ce vendredi matin.

Lire plus

La Bourse de Bruxelles évolue en très légère hausse ce lundi matin tout comme les autres places européennes.

La tendance est soutenue par les nouveaux records enregistrés vendredi à Wall Street. La semaine s’annonce chargée tant au niveau politique qu’au plan macroéconomique.

A Bruxelles, le Bel 20 grappillait 0,03% et l’indice des valeurs cotées en continu prenait 0,10% à l’approche de 10 heures.

Galapagos est en tête des hausses avec un gain de 1,1%. L’action Umicore est divisée par deux.

Hors Bel 20, Mithra prend 2,9%. La société a annoncé vendredi la fin du recrutement pour l’étude de phase II de sa thérapie hormonale Donesta. Biocartis s'adjuge encore 2,7% après sa belle progression de vendredi.

EVS recule de 1,5%. Patrick Tillieux a annoncé qu’il remettait son mandat de président du conseil d’administration à la disposition de la société.

>Umicore a divisé son action par deux ce lundi matin.

>Umicore :

*UBS a relevé son objectif de cours à 39,5 euros contre 37,5 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

*KBC a relevé son objectif de cours à 39 euros contre 35 euros avant. La recommandation reste à " accumuler ".

>Bpost : Jefferies a réduit son objectif de cours à 25 euros contre 26,5 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>KBC : Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours à 64,5 euros contre 63 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>ING : Sabadell a entamé le suivi de le valeur avec une recommandation à " acheter " et un objectif de cours de 20 euros.

>Telenet :

*Barclays a relevé son objectif de cours à 74 euros contre 69 euros avant. La recommandation reste à " surpondérer ".

*Morgan Stanley a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à " surpondérer " et un objectif de cours de 56 euros.

>Solvay : UBS a relevé son objectif de cours à 113 euros contre 110 euros avant. La recommandation reste à " vendre ".

>Proximus : Barclays a relevé son objectif de cours à 33 euros contre 32 euros avant. La recommandation reste à " neutre ".

>La biotech Ablynx a mis sur pied une filiale aux USA, Ablynx Inc. Elle sera dirigée par un homme qui a fait ses preuves dans le lancement de nouveaux produits pharmaceutiques, Daniel Schneider. Notre article.

>Mithra a annoncé vendredi avoir achevé le recrutement pour l’étude de phase II de sa thérapie hormonale Donesta, ce qui lui donne bon espoir d’une publication des premiers résultats pour la fin du premier trimestre 2018. Notre article.

>Ayant pris des responsabilités supplémentaires à l’étranger et jugeant qu’il ne lui était plus possible de garantir l’engagement nécessaire à l’entreprise, Patrick Tillieux a décidé de remettre son mandat de président du conseil d'administration à la disposition d’EVS. Notre article.

>La SIR Xior a acquis un nouveau projet de logements pour étudiants aux Pays-Bas pour 20 millions d'euros. Le bâtiment est construit en tenant compte de mesures anti-sismiques. Notre article.

>Smartphoto Group va proposer à ses actionnaires réunis en assemblée extraordinaire le 14 novembre de procéder à un regroupement d’actions dans la proportion de une pour dix.

>A tenir à l’œil ce lundi. Belgique. Balance commerciale août à 15h. Zone euro. Balance commerciale août à 11h. USA. Résultats de Netflix à 22h.