Un "contretemps" qui coûte cher à Mithra

"C’est un revers, maintenant que le lancement aux États-Unis est prévu pour le second semestre de 2020", notent Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse, analystes pour KBC Securities. Ils rappellent que le lancement commercial était attendu initialement pour début 2019. En Bourse, les investisseurs ont mal accueilli la nouvelle: l'action Mithra signe la plus forte baisse sur la place bruxelloise. Et elle a perdu près de 80 millions d'euros en terme de capitalisation boursière.