Un nouveau "shorteur" sur Ablynx, AB InBev dégradée (+Briefing actions)

Alors que les principaux indices européens profitent des records de Wall Street, le Bel 20 fait grise mine sous le poids d'AB InBev et d'UCB.

• La tendance

Les principaux indices européens affichent une légère hausse ce mardi matin dans le sillage des nouveaux records enregistrés la veille à Wall Street. L’euro est en baisse face au dollar.

La place bruxelloise, de son côté, fait grise mine. Vers 10h10, le Bel 20 reculait de 0,35% et l’indice des valeurs cotées en continu cédait 0,32%.

AB InBev qui est victime d’une recommandation à "vendre" d’un broker pèse sur le Bel 20. Tout comme UCB qui doit arrêter sa collaboration avec Demira.

Solvay est en tête des hausses avec un gain de 0,46%.

Hors Bel 20, MDxHealth reprend un peu de hauteur (+3,6%) et Nyrstar gagne encore 1,9%. Balta chute de près de 5% dans la foulée de ses résultats.

• Le briefing actions

>A la demande de Dermira, la collaboration avec UCB visant la commercialisation du Cimzia dans le traitement du psoriasis va s'arrêter. Le groupe belge s'attaquera seul à cette tâche. Notre article.

>Telenet a annoncé lundi le rachat de TelelinQ, société active dans les télécoms et la sécurité, ainsi que de ses filiales Nextel, Nextel Telecom Solutions et TelelinQ Distribution & Finance. Montant de l'opération? Inconnu. Notre article.

>Proximus : RBC Capital Markets a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformer" avant. L’objectif de cours reste à 33 euros.

>AB InBev : Société Générale a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "conserver" avant. L’objectif de cours passe de 107 à 97 euros.

>Bekaert: KBC a réduit son objectif de cours à 47 euros contre 51 euros avant. La recommandation reste à "accumuler".

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 72.000 actions propres au prix unitaire moyen de 41,4 euros.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 901.079 actions propres à un prix unitaire moyen de 16,1 euros.

>Asit Biotech va lever 30 millions pour assurer sa pérennité. La biotech belge entend bien mener sa deuxième étude de phase III sur la rhinite. Notre article.

>Numeric Investors a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,50% du capital à 0,62% à la date du 3 novembre.

>Castle Creek a déclaré détenir, à la date du 3 novembre, une position vendeuse sur Ablynx représentant 0,54% du capital.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur IBA passant de 1,07% du capital à 0,99% à la date du 3 novembre.

>Une hausse plus forte que prévu du prix des matières premières et des effets de change négatifs plus importants ont affecté les résultats trimestriels de Balta, un spécialiste belge du tapis et de la moquette. Notre article.

>Balta: KBC a abaissé sa recommandation à "accumuler" contre "acheter" avant. L'objectif de cours passe de 15,5 euros à 14 euros.

>Trimestre en ligne pour X-Fab. Pour le quatrième trimestre, le producteur de semi-conducteurs X-Fab vise un chiffre d'affaires compris entre 147 et 153 millions d’euros avec une marge Ebitda d’environ 20%. Notre article.

>Montea achète un projet build-to-suit de plus de 47.000 m² pour Decathlon à Willebroek. Cette transaction représente une valeur d’investissement totale de 31,6 millions d'euros et génèrera un rendement initial brut de quelque 6,5%. Le communiqué.

>Montea: KBC a relevé son objectif de cours à 44,5 euros contre 43,5 euros avant. La recommandation reste à "conserver"