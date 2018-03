AB InBev bondit, Balta 45% sous son prix d'IPO, Barclays s'intéresse à UCB

* BEST BUY - Le titre du distributeur d'électronique grand public gagne 5% en avant-Bourse après la publication de

résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés notamment par une hausse de 9% des ventes à magasins comparables sur la période. Le groupe a aussi annoncé la fermeture de 250 petits magasins de téléphonie mobile dans les centres commerciaux américains, dans le but d'améliorer sa rentabilité dans un contexte de concurrence accrue.



* KOHL'S a fait état jeudi d'une croissance légèrement meilleure que prévu de ses ventes à magasins comparables au quatrième trimestre et présenté des prévisions supérieures aux attentes pour 2018. Le titre du distributeur gagne 2,6% en avant-Bourse.



* L BRANDS INC, propriétaire entre autres de la marque de lingerie Victoria's Secret, recule d'environ 9% en avant-Bourse après avoir fait état d'une prévision de bénéfice par action inférieure aux attentes pour le premier trimestre.



* AK STEEL HOLDING, UNITED STATES STEEL - Les titres des sidérurgistes américains évoluent en hausse dans les transactions en avant-Bourse en réaction à un tweet du président américain Donald Trump appelant à un commerce "libre, équitable et intelligent" pour les industries de l'aluminium et de la sidérurgie aux Etats-Unis. Plusieurs dirigeants d'entreprises de ces secteurs ont été invités à la Maison blanche jeudi à l'occasion d'une éventuelle annonce commerciale importante, selon deux sources au courant de la réunion.



* 3D SYSTEMS CORP - Le titre du spécialiste des imprimantes 3D gagne plus de 10% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels préliminaires supérieurs aux attentes.



* HEALTH INSURANCE INNOVATION - Le titre du groupe d'assurance-santé grimpe de plus de 7% dans les transactions en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



* NOVAVAX - L'action du fabricant de vaccins s'envole de 29,5% en avant-Bourse après la parution de résultats cliniques positifs pour son vaccin contre la grippe NanoFlu.