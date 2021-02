AB InBev et UCB au rapport | EVS dépasse les attentes | Kinepolis limite la casse

Le brasseur AB InBev a fait mieux que prévu en volume et en revenus au quatrième trimestre 2020 avec des volumes totaux en hausse de 1,6% et un chiffre d’affaires en progression de 4,5%, contre respectivement 0% et +1,8% attendu par les analystes (consensus). Il a fait un peu moins bien que le consensus au niveau des résultats avec un Ebitda en repli de 2,4% contre -1% attendu et un bénéfice par action normalisé de 1,08 dollar contre 1,11 dollar prévu.