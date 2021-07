ABInBev, Solvay, UCB... Tir groupé de résultats belges

Les résultats de Solvay viennent de nous parvenir. Le groupe chimique belge annonce relever sa prévision d'Ebitda sous-jacent et de flux de trésorerie disponibles pour l'ensemble de l'année, après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, marqués par une forte demande et des réductions de coûts.



L'estimation de l'Ebitda sous-jacent pour l’année est portée dans une fourchette comprise entre 2,2 et 2,3 milliards (contre 2,0 à 2,2 milliards précédemment), et le Free Cash flow est porté à environ 750 millions d'euros (contre 650 millions d'euros précédemment), indique Solvay.