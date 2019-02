ABN Amro, la gamelle du jour | Spéculations sur Osram Licht | Heineken à contre-courant d'AB InBev

Activision Blizzard, Hilton, Groupon...

* DISH NETWORK plonge de 18,4% avant l'ouverture. Le groupe de télévision par satellite a annoncé mercredi une baisse de près de 5% de son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre, ayant perdu plus d'abonnés que prévu.* TEVA chute de 11,1% en avant-Bourse sur le NYSE. Le groupe pharmaceutique israélien a annoncé une baisse légèrement plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel et dit tabler sur un bénéfice annuel inférieur aux attentes.



* ACTIVISION BLIZZARD - L'éditeur de jeux vidéo gagne 2,7% en avant-Bourse après avoir dégagé un bénéfice trimestriel par action très légèrement au-dessus des attentes, tout en annonçant un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliar de dollars et la suppression d'environ 800 emplois. Ces annonces éclipsent l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel et des prévisions pour le trimestre en cours inférieures aux estimations du marché.

* HILTON - Le groupe hôtelier a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu à la faveur d'une hausse des tarifs de ses chambres dans un contexte de solide demande pour les voyages.

* OCCIDENTAL PETROLEUM - La compagnie pétrolière a publié mardi soir un bénéfice trimestriel pratiquement triplé sur un an et supérieur aux attentes du marché grâce à la forte progression de sa production dans le bassin Permien.

* INTERPUBLIC - Le groupe publicitaire a annoncé une augmentation de 10,3% de son chiffre d'affaires trimestriel, bénéficiant de la hausse des dépenses de ses clients dans le monde.

* AMAZON et GENERAL MOTORS ont engagé des discussions en vue d'un possible investissement dans le constructeur Rivian Automotive, qui a développé un pick-up électrique, sur la base d'une valorisation située entre un et deux milliards de dollars, a-t-on appris mardi de plusieurs

sources proches du dossier.

* CARLYLE/BAIN CAPITAL - Les fonds d'investissement Carlyle et Bain Capital envisageraient de faire une offre commune sur Osram, spécialiste allemand de l'éclairage, selon Bloomberg, qui cite une source proche du dossier.

* LATTICE SEMICONDUCTOR bondit de 18,5% avant l'ouverture. Le fabricant de puces a annoncé mardi soir prévoir pour le premier trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, ce qui a amené Susquehanna à relever son opinion de "neutre" à "positive" sur la valeur.



* TRIPADVISOR perdait 6% dans les transactions hors séance mardi après la clôture. Si son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes à 346 millions de dollars (+8%), son bénéfice par action ajusté, à 27 cents, est inférieur de deux cents au consensus IBES de Refinitiv.

* GROUPON chute de 10,6% en avant-Bourse. Le spécialiste des achats en ligne groupés a fait état mardi soir d'un bénéfice trimestriel inférieur au consensus en raison de la faiblesse de son activité en Amérique du Nord.