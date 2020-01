Bonjour! Les investisseurs en Asie sont prudents après une bonne et une mauvaise nouvelles concernant le différend commercial entre les États-Unis et la Chine. La bonne nouvelle est que les États-Unis ont retiré la Chine de la liste des pays qu'ils considèrent comme des manipulateurs de devises. La mauvaise nouvelle est que les chiffres chinois montrent que le commerce entre l'Amérique et la République populaire a chuté de 10% l'année dernière.



Les marchés boursiers asiatiques sont mitigés. Le Nikkei225 japonais augmente de 0,73%, le CSI 300 chinois perd 0,2%, le Hang Seng de Hong Kong baisse de 0,2% et le Kospi coréen augmente de 0,3%.