Le géant sud-coréen des technologies Samsung Electronics prévoit une baisse de plus d'un tiers de son résultat d'exploitation au quatrième trimestre, dans un marché des puces et des smartphones difficile. Samsung s'est heurtée en 2019 en de nombreuses difficultés, avec des stocks de puces mémoire s'établissant à des niveaux importants et des prix en baisse, contrairement au marché florissant des années précédentes.