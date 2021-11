Ageas, Ahold Delhaize, Infineon... Vague de résultats au programme | L'inflation US à tenir à l'oeil

Le consensus des analystes table sur un chiffre d'affaires moyen d'un peu plus de 18 milliards d'euros, contre 17,83 milliards un an plus tôt. "Probablement trop optimiste", soupçonne ING. Les attentes sont également très variables : l'analyste le plus optimiste table sur 18,8 milliards, le plus pessimiste sur 16,7 milliards.