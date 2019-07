Ageas dans le viseur de Mediobanca | Suspension d'Asit Biotech | Barco et VGP à suivre

Pour l’ensemble de l’exercice, Barco table toujours sur une croissance de ses ventes à un chiffre compris entre le milieu et le haut de la fourchette ("mid to high single digit"), soit entre 5 et 10%. Le groupe avait déjà relevé ses prévisions à l’issue du premier trimestre, passant de "mid" à "mid to high single digit") une modification qui nous avait échappé dans notre précédent article sur Barco. Pour la marge Ebitda, il vise une performance en ligne avec celle du premier semestre.