Ageas entre sur le marché asiatique de la réassurance | EVS suprend | L'Europe donnée en baisse

Les résultats semestriels du spécialiste liégeois des serveurs d'images EVS sont meilleurs que prévu. Bien que les analystes prévoient clairement une perte opérationnelle, le groupe affiche un résultat opérationnel de 3,3 millions d'euros. La baisse du chiffre d'affaires n'est pas non plus trop mauvaise, de 3,5% à 39,6 millions d'euros. ING avait prévu une baisse de 17% du chiffre d'affaires.



La baisse des bénéfices a été limitée car la baisse du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une baisse des coûts. Les dépenses opérationnelles ont diminué de 5% en raison, entre autres, de la baisse des dépenses de marketing et du fait que l'entreprise a organisé moins de voyages d'affaires. Les coûts des primes variables ont également diminué.