Alphabet divise son action | Résultats records pour Melexis | "Achetez Xior"

Les marchés européens sont attendus en hausse. Alphabet a dépassé les attentes et annoncé la division de son titre par 20. Une acquisition et des cessions pour Fagron. Melexis et Infineon au rapport. L'inflation de la zone euro, l'enquête ADP et l'Opep+ au menu.