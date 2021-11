Aperam et KBC au-dessus des attentes | Forum Estates vise une cotation à Bruxelles | Petite hausse en vue Europe

Au troisième trimestre, les revenus que Texaf tire de la location de logements et de bureaux à Kinshasa, s'établissent à 5 millions d'euros. C'est 3% de plus qu'au cours de la période correspondante de 2020. Le taux de vacance mentionné dans le rapport semestriel a presque complètement disparu. Cette vacance était le résultat de la fermeture des frontières congolaises pour contenir la propagation du virus corona. L'immobilier neuf que Texaf a mis sur le marché – 33 appartements du projet Bois Nobles II et 3.200 m² de bureaux à Petit-Pont – est entièrement loué.



La carrière de grès de Carrigrès a réalisé un chiffre d'affaires de 0,9 million d'euros au troisième trimestre, soit 11% de plus qu'un an plus tôt. Cette croissance est due à la demande croissante du secteur de la construction.



Texaf annonce également un nouveau projet: l'entreprise construira le plus grand bâtiment d'Afrique pour les start-ups et les entreprises du numérique. La phase 3 de Silikin Village comprendra 7.500 m² de bureaux et 4.000 m² d'espaces de services (salles de conférence, espace de coworking...). Le projet, d'un montant de 5,5 millions d'euros, peut générer des revenus locatifs jusqu'à 1,8 million d'euros et sera prêt début 2023.