Après la BCE, les marchés tournés vers la Fed

Des conversations avec six personnes présentes à Sintra montrent que certains membres du Conseil ne s'attendaient pas à un message aussi offensif et qu'il n'y a pas encore de consensus sur les prochaines étapes. Les sources, directement informées de l'évolution des discussions, ont dit que la possibilité d'une baisse de taux et celle de nouveaux achats d'actifs n'avaient été mentionnées que le mois dernier et n'avaient pas fait l'objet d'un débat en profondeur, la priorité allant aux nouveaux prêts à taux bas au banques de la zone euro, les TLTRO.