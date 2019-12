Après le rally de Noël, les marchés en mode digestion

Le gouvernement chinois a annoncé ce lundi une série de baisses de droits de douane sur un grand nombre de produits technologiques ou alimentaires , notamment le porc, alors que le cheptel du pays fait face à une épidémie. La Commission des droits de douane a publié deux listes de lignes tarifaires détaillant des baisses censées intervenir les 1er janvier et 1er juillet prochains.

Ces annonces concernent tous les partenaires commerciaux de Pékin et ne semblent pas directement liées au différend en cours avec les Etats-Unis, même si certains produits sur la liste, comme le jus d'orange et les avocats, peuvent intéresser plus spécialement les producteurs de l'oncle Sam.