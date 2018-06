Argenx entre dans le Bel 20

L'Opep et les pays non membres du cartel envisagent d' augmenter la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour (bpj) au troisième trimestre seulement , a déclaré le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak, cité par l'agence Tass.

La Russie et l'Arabie saoudite sont convenues de prolonger leur coopération indéfiniment et discuteront de l'évolution de l'accord d'encadrement des extractions lors de la réunion de l'Opep et de ses partenaires la semaine prochaine à Vienne, a-t-il dit L'accord dit Opep+, visant à réduire la production cumulée des participants de 1,8 million de bpj pour désengorger le marché mondial et faire remonter les cours, est entré en vigueur en janvier 2017 et a été prolongé jusqu'à la fin de l'année.