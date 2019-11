Asit Biotech suspendue en bourse

La société d'investissement Ackermans & van Haaren a fait le point sur ses activités au troisième trimestre 2019. Sa trésorerie nette a atteint 266,8 millions d'euros fin septembre contre 261,6 millions fin juin. Outre des liquidités et des dépôts à court terme, elle comprend notamment des placements de trésorerie pour 53,4 millions d’euros, des actions propres et des dettes à court terme sous forme de commercial paper pour 24,0 millions d’euros.

La société a par ailleurs réitéré ses prévisions annuelles. "On prévoit toujours une contribution plus élevée des secteurs clés au second semestre qu’au premier, sans toutefois parvenir à égaler la contribution record des secteurs clés de 2018 sur l’ensemble de l’exercice", explique-t-elle dans un communiqué. Et d'ajouter: "La plus-value de 105,7 millions d’euros déjà réalisée au premier semestre 2019 sur Residalya permet néanmoins au conseil d’administration d’envisager un résultat record pour l’exercice 2019".