Attentisme en perspective en Europe | OPA sur Orange Belgium

Les bourses européennes sont attendues en légère baisse à l'ouverture après une séance hésitante à Wall Street, avant la publication des indices PMI et ISM attendus en zone euro et aux Etats-Unis pour le mois de novembre, ainsi que de nouvelles données sur l'emploi américain.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour l'EuroStoxx 50, de 0,02% pour le Cac 40 à Paris et de 0,10% pour l'AEX à Amsterdam. Londres et Francfort ouvriraient en baisse de respectivement 0,18% et 0,04%.