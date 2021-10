live

Au menu de la séance boursière: Balta, Montea, Proximus et Recticel | Première cotation de Volvo Cars | Suspension d'Hamon

Nouvelle fournée de résultats de sociétés cotées à Bruxelles avec Balta, Montea, Proximus et Recticel. Sur le plan macroéconomique, les regards seront vers l'Europe où l'on attend les chiffres du PIB allemand et européen ainsi que l'inflation de la zone euro.