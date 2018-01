Augmentation de capital pour Thrombogenics, souscrite par Novartis

Au rayon des sociétés, une flopée de résultats fera l'objet d'une communication. Sans trop de risques de se tromper, on peut affirmer que l'on entre au coeur de la saison des annonces. Aux Etats-Unis, où sont attendues des nouvelles - et on ne peut pas les citer toutes - de McDonald's et Pfizer mardi, eBay le lendemain, Alphabet jeudi, en compagnie d'Apple et Amazon entre autres. Toujours à Wall Street, le marché aura rendez-vous vendredi avec Chevron et Merck.