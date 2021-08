"AvH est en bonne voie pour atteindre un résultat record cette année"

Le chiffre d’affaires de CFE bondit de 9,3% au premier semestre 2021 pour atteindre 1.630 millions d’euros. Comme pour son actionnaire principal, AvH (voir post de 7h39), la hausse de l’activité s’observe tous les pôles opérationnels (dragage, contracting et promotion immobilière).

Le résultat opérationnel (EBIT) bondit de +232% à 64 millions d’euros et l’EBITDA ressort à 206,5 millions d’euros (+29%), retrouvant ainsi son niveau du premier semestre 2019. Le résultat net - part de groupe se redresse (+407%), en ligne avec celui atteint en 2019. Et le second semestre devrait encore venir renforcer la tendance haussière.