Baisse surprise des taux de la Banque d'Angleterre

Au programme: sur le plan économique, l'inflation aux Etats-Unis en février et les rapports hebdomadaires de pétrole dans le pays seront scrutés. Du côté des entreprises, de nombreux résultats sont attendus, dont ceux de Adidas et Axel Springer en Allemagne, et ceux de Bone Therapeutics, Agfa-Gevaert, Econocom, GBL et Global Graphics à Bruxelles.



Notre agenda