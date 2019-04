Barclays s'intéresse à AB InBev | Un broker dégrade Engie | Optimisme de mise sur les marchés

Petite hausse en vue en Europe | L'optimisme demeure

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse, de récents indicateurs chinois et américains supérieurs aux attentes sur l'activité manufacturière continuant d'alimenter l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait grappiller 0,05% à l'ouverture, le Dax à Francfort est attendu en hausse de 0,1% et le FTSE à Londres de 0,19%.

3. Le Nikkei à Tokyo gagne 0,11%, après avoir grimpé à un plus haut d'un mois en cours de séance, tiré notamment par les valeurs financières à la faveur de la montée des rendements obligataires américains après des statistiques encourageantes aux Etats-Unis.

4. En Chine, la tendance est positive également: la Bourse de Shanghai gagne environ 0,5% et le CSI des grandes capitalisations prend 0,15%.

5. La livre sterling recule d'environ 0,2% face au dollar et à l'euro. Les députés britanniques n'ont trouvé lundi aucune alternative à l'accord que Theresa May a conclu en novembre avec Bruxelles et qu'ils ont rejeté pour la troisième fois vendredi, perpétuant l'incertitude dans ce dossier épineux.