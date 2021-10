Barco et WDP au rapport | Biotalys soutenu par la fondation Gates

L'agritech Biotalys annonce avoir reçu une subvention pluriannuelle de la Fondation Bill & Melinda Gates pour découvrir de nouveaux biocontrôles antifongiques à déployer auprès des petits agriculteurs. Le projet se concentre sur l'utilisation de la plateforme technologique AGROBODY Foundry de Biotalys pour découvrir de nouveaux biofongicides à base de protéines capables de contrôler le Cercospora canescens, l'agent causal de la maladie des taches foliaires, une importante maladie dévastatrice du niébé et autres légumineuses.

Au cours de ce projet de quatre ans, Biotalys recevra une subvention de 5,98 millions de dollars (5,14 millions d'euros) en versements non remboursables. "Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de la Fondation Gates pour appliquer nos connaissances et notre technologie au développement de nouvelles solutions biologiques pour la protection du niébé et autres légumineuses, cultures de subsistance importantes pour des millions de petits agriculteurs dans le monde", a réagi son CEO Patrice Sellès dans un communiqué.