Barco lance un programme de rachat d'actions

Actuellement, le marché annuel russe des contraceptifs s’élève à quelque 190 millions d'euros, avec une croissance moyenne de 3% par an. La Russie représente le troisième plus grand marché d’Europe, après l’Italie et l’Allemagne. "En l’espace de quelques mois, nous avons réussi à décrocher des approbations sur des territoires représentant plus de 80% du marché contraceptif global", se réjouit son CEO Leon Van Rompay dans le communiqué.