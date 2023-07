live

Bekaert, Cofinimmo, Proximus... Une salve de résultats belges et des indicateurs d'inflations pour boucler la semaine

Nouvelle volée de résultats trimestriels avec notamment Bekaert, Cofinimmo, Ontex, Proximus, Umicore et WDP attendus à Bruxelles. Les investisseurs seront attentifs aux annonces de la BoJ et à des indicateurs d'inflation pour l'Allemagne et les États-Unis.