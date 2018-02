Bekaert brille, Solvay chute, avis de broker sur AB InBev, Engie, MDxHealth...

Baisse en vue après Powell et des indicateurs décevants en Asie

1. Les Bourses européennes sont attendues en baisse, dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, les actions souffrant à la fois des craintes d'une accélération de la remontée des taux et des signes de ralentissement de l'activité manufacturière en Chine et au Japon.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 35 points à l'ouverture, soit environ 0,65%, le Dax à Francfort 82 points (0,65%) et le FTSE à Londres 53 points (0,7%).

3. La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,44% après trois séances consécutives de hausse et, en Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai recule de 0,84%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique

(hors Japon) cède quant à lui 1,01%.

4. Mardi, Wall Street a fini sur une baisse de plus de 1% après l'audition au Congrès de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, dont le discours très optimiste sur la croissance de l'économie américaine a relancé les spéculations sur une possible accélération du rythme des hausses de taux aux Etats-Unis.

5. Les indicateurs publiés par la suite en Asie n'ont rien arrangé. Les indices PMI officiels chinois montrent un ralentissement de la croissance dans les services comme dans le secteur manufacturier, et pour ce dernier, la baisse est la plus marquée enregistrée depuis plus d'un an et demi.

6. Au Japon, la production industrielle a accusé une chute de 6,6% en janvier, la plus forte depuis le tremblement de terre de mars 2011, et les ventes au détail ont augmenté moins qu'attendu.

7. En Europe, la séance à venir sera animée entre autres par les statistiques mensuelles de l'emploi en Allemagne (10h) et l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro en février (11h), en attendant la révision du PIB américain (14h30).

8. Sur le marché des changes, le dollar se stabilise après avoir gagné près de 0,6% mardi face à un panier de devises de référence et l'euro évolue autour de 1,2220 dollar, contre 1,2320 environ avant l'intervention de Jerome Powell.