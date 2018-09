Berenberg "achète" Bpost, un broker dégrade Ontex, Agfa, ING et Spadel à suivre

Les tensions commerciales et les marchés émergents devraient peser encore

1. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère baisse, toujours pénalisées par les craintes entourant une possible escalade du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et par les tensions persistantes autour de certains pays émergents.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,07% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,12% et le FTSE à Londres cèderait 0,08%.

3. Les indices européens ont terminé en ordre dispersé lundi, en l'absence de direction claire fournie par Wall Street, fermée pour une journée fériée. Les contrats à terme indiquent une ouverture de la Bourse de New York en hausse mardi, un mouvement qui s'accompagne d'une progression du dollar.

4. Les investisseurs restent focalisés sur la menace de nouveaux tarifs douaniers américains à l'encontre de la Chine, tandis que les tensions ont ressurgi également entre les Etats-Unis et l'Union européenne après les déclarations pour le moins belliqueuses de Donald Trump la semaine dernière.

5. Autre sujet de préoccupation pour les investisseurs, les vives tensions observées sur les devises émergentes comme le peso argentin et la livre turque.

6. Dans un rare mouvement destiné à calmer les marchés financiers, la banque centrale turque a dit lundi qu'elle ajusterait sa politique monétaire pour tenir compte des "risques significatifs" sur la stabilité des prix après l'annonce d'une envolée de l'inflation à un pic de près de 15 ans.

7. De son côté, l'Argentine a présenté lundi un plan promettant l'équilibre budgétaire en 2019, alors que le pays veut convaincre le FMI d'accélérer la mise en place d'un programme de renflouement de 50 milliards de

dollars.

8. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) évolue à plus de 70 dollars, porté par des perturbations dans la production en provenance du Golfe du Mexique.

9. Les investisseurs seront aussi attentifs mardi à la publication de l'indice ISM manufacturier pour les Etats-Unis, qui sera publié à 16h. Tout comme les indices PMI pour la zone euro et la Chine.