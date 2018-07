live

Bpost lève 650 millions, avis de broker sur Balta et Galapagos, des indicateurs US au menu

Attentisme en vue sur les marchés européens, en l'absence de Wall Street et sur fond de tensions commerciales persistantes. Bpost a levé 650 millions d'euros sur le marché obligataire. Avis de broker sur Galapagos. A tenir à l'oeil: des indicateurs US et les "minutes" de la Fed.