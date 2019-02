"C'est peut-être le bon moment pour prendre des bénéfices"

"En 2018, nous avons pour l'essentiel achevé le processus d'intégration consécutif à la fusion (entre Ahold et Delhaize, NDLR) et obtenu les synergies promises. (...) Aujourd'hui, Ahold Delhaize est prêt pour le futur, avec un profil financier très robuste et la structure adéquate pour continuer à développer nos marques, tant en magasin qu'en ligne", souligne Frans Muller, président et CEO d'Ahold Delhaize, cité dans le communiqué.