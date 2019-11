Celyad, Jensen, Telenet, Euronav... Cela bouge à la Bourse de Bruxelles

Le fonds d'investissement CIAM (Charity Investment Asset Management) a confirmé, dans un court communiqué , détenir des parts dans la société belge Telenet , sans toutefois donner plus de détails.

Et d'ajouter: "Dans le cadre de ses principes d’investissement, CIAM privilégie des pratiques de gouvernance transparentes et de premier ordre. Par conséquent, nous confirmons notre soutien à la campagne de Lucerne Capital Management visant à améliorer la politique de gouvernance de Telenet. Plus spécifiquement, nous approuvons leur demande de nommer un spécialiste indépendant de la gouvernance".