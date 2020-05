Chute de la bourse de Hong Kong | La Chine retire ses prévisions de croissance | L'Europe vue en baisse

La Chine s'est abstenue , pour la première fois depuis 1990, de fixer un objectif de croissance annuelle et a promis d'augmenter ses dépenses publiques alors que la crise sanitaire liée au coronavirus pèse lourdement sur la deuxième puissance économique mondiale.

"Nous n'avons pas fixé d'objectif de croissance économique pour l'ensemble de l'année, principalement parce que la situation épidémique mondiale et la situation économique et commerciale sont très incertaines."

L'économie chinoise a subi au premier trimestre sa première contraction depuis au moins 1992, de -6,8% en rythme annuel, l'épidémie de coronavirus ayant paralysé la production et la consommation, accentuant la pression sur Pékin pour qu'il engage des mesures de soutien supplémentaires.



La Chine vise un déficit budgétaire d'au moins 3,6% du PIB en 2020, supérieur aux 2,8% de 2019, et a fixé le quota d'émission d'obligations spéciales des gouvernements locaux à 3.750 milliards de yuans (481,8 milliards d'euros), contre 2.150 milliards de yuans l'année dernière.



Le Premier ministre a également annoncé l'émission d'un emprunt d'État pour un montant de 1.000 milliards de yuans cette année.



Les annonces de Li Keqiang ne sortent "pas trop de l'ordinaire", a déclaré Nie Wen, économiste chez Hwabao Trust et "renforcent l'hypothèse de certains acteurs du marché selon laquelle la Chine ne recourrait pas à des mesures de relance de masse".



Sur l'ensemble de 2020, la croissance chinoise pourrait ralentir à 2% ou 3%, contre 6,1% en 2019, d'après l'économiste.