1. Net repli probable pour les Bourses européennes, de l'ordre de 0,9%

2. Tokyo et Shanghai en forte baisse de plus de 2%, comme Wall Street vendredi

3. Regain d'aversion au risque après les surenchères de Pékin et Washington

4. Rendements obligataires en baisse, yen en hausse, pic de six ans pour l'or

5. L'indice Ifo allemand à l'agenda du jour