Cofinimmo s'étend en Espagne | VGP repris dans un indice britannique | Proximus à suivre

Après la Belgique, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, Cofinimmo étend ses activités à l’Espagne avec un premier programme de cinq projets de construction en immobilier de santé. Le budget d’investissement total pour les terrains et les travaux s’élève à 45 millions d'euros. Les projets sont déjà pré-loués à l’un des plus grands exploitants en Espagne.