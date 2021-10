Coolblue bientôt coté à la Bourse d'Amsterdam?

La banque néerlandaise ING a annoncé le lancement d' un programme de rachat d'actions dans le cadre duquel elle envisage de racheter des actions ordinaires d'ING Groep, d'une valeur totale maximale de 1.744 millions d'euros et pour un nombre d'actions n'excédant pas l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires (soit 10 % des actions émises).

Le programme de rachat d'actions débutera le 5 octobre 2021 et devrait se terminer au plus tard le 5 mai 2022. "ING vise à offrir un rendement attractif aux actionnaires et ce rachat contribuera à optimiser notre structure de capital", explique son CEO Steven van Rijswijk, dans un communiqué.