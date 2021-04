Croissance record pour la Chine | Le Dow Jones au-delà des 34.000 points | Mithra à tenir à l'oeil

Les marchés européens devraient ouvrir en hausse, de l'ordre de 0,10% pour l'Euro Stoxx 50 , dans un contexte toujours favorable aux actifs risqués après les solides chiffres de la croissance chinoise et au lendemain d'une performance record à Wall Street.

La Chine a annoncé vendredi une hausse record de sa croissance économique au premier trimestre (+18,3% sur un an) , largement du fait de la faible base de comparaison avec début 2020 quand l'activité était paralysée par l'épidémie.

De son côté, la Bourse de New York a fini en hausse ce jeudi, le Dow Jones ayant dépassé pour la première fois les 34.000 points à la clôture et le S&P 500 continuant de grimper, alors que le reflux des rendements obligataires et des ventes au détail meilleures qu'attendu ont alimenté une rotation vers les grandes valeurs technologiques.