D-Day pour la BCE | HSBC s'intéresse à Ontex | Recticel à tenir à l'œil

"La décélération de l'activité économique est largement imputable à une baisse de la fréquentation des restaurants, des voyages, du tourisme dans la plupart des districts, qui reflète des préoccupations de sécurité sanitaire face à la hausse du variant Delta (du coronavirus SARS-CoV-2) et, dans quelques cas, les restrictions internationales sur les transports", souligne le document, qui synthétise les observations des 12 antennes régionales de la banque centrale sur l'évolution de l'activité et de l'emploi aux Etats-Unis.

Le Livre beige sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed qui se réunira les 21 et 22 septembre et présentera ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation.