Les télécoms belges sous pression

La future loi Pacte sur la croissance des entreprises, qui sera présentée lundi par le gouvernement français, comprendra des mesures ouvrant la voie à des cessions d'actifs dans Aéroports de Paris (ADP) , la Française des jeux (FDJ) et Engie , a annoncé mardi le ministère des Finances.

Le "Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" comprendra un volet autorisant l'Etat à passer sous le seuil de 50% dans ADP, à descendre sous la barre d'un tiers des droits de vote à Engie et à privatiser la FDJ, ont précisé des sources proches du ministère des Finances. L'ampleur et les modalités des cessions ne seront déterminées qu'après l'adoption du texte par le Parlement, qui ne devrait pas intervenir avant 2019, selon ces mêmes sources.