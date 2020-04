Début de la saison des résultats à Wall Street | AB InBev, Ahold Delhaize et Fagron à suivre

Donald Trump a joué la surenchère et affirmé que les principaux pays exportateurs de pétrole prévoyaient in fine une baisse de leur production deux fois plus importante que celle annoncée la veille par l'Opep et ses principaux partenaires.



"Pour avoir été impliqué dans les négociations, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'Opep+ envisage une coupe de 20 millions de barils par jour et non de 10 millions, comme il est généralement rapporté", a tweeté le président américain sans donner plus de détails.