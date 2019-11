Début de semaine calme sur les marchés

La société Greenyard a fait état lundi d'une "significative" amélioration de sa marge se traduisant par un EBITDA ajusté (pre-IFRS 16) de 47,6 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 41,2 millions il y a un an. Soit une hausse de 15,7% mais également un rebond de plus de 100% par rapport au second semestre 2018 (23,3 millions d'euros). À noter que les ventes semestrielles restent stables à 1,97 milliard d'euros contre 1,98 milliard au premier semestre 2018 (-0,5%).