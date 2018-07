Dégelée boursière pour Bekaert

Repli en vue sur les Bourses en Europe, tensions sur les changes

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street et des places en Asie, la chute continue du yuan alimentant la nervosité des investisseurs qui redoutent que les Etats-Unis et la Chine ne s'affrontent désormais sur le marché des changes.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient reculer de 0,24% à l'ouverture et le FTSE à Londres perdrait 0,10%.

3. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,55%. Les places boursières chinoises reculent également : l'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 1,49% et l'indice CSI 300 regroupant les plus grandes capitalisations de Chine continentale abandonne 1,4%.

4. Sur le marché des changes, le yuan offshore a touché en séance un plus bas d'un an face au dollar, à 6,8358, avant de se retourner à la hausse.

5. Les inquiétudes sur un possible conflit monétaire sont d'autant plus fortes que le président américain Donald Trump a déploré jeudi le renchérissement du dollar et critiqué la politique monétaire de la Réserve Fédérale (Fed). Le dollar fort "dessert" les Etats-Unis, a déclaré le président américain qui s'est dit préoccupé par le fait que les relèvements de taux aux Etats-Unis puissent désavantager le pays

6. La tendance sur les marchés d'actions est aussi pénalisée par le repli de Wall Street jeudi soir après plusieurs publications trimestrielles décevantes. Le Dow Jones a perdu 0,53%, le S&P-500 s'est replié de 0,40% et le Nasdaq Composite de 0,37%.

7. Le dollar cède 0,15% face à un panier de devises de référence. Sur l'ensemble de la semaine, le billet vert avance de 0,35%, soutenu notamment par les propos en début de semaine de Jerome Powell, le président de la Fed, confiants sur l'état de santé de l'économie américaine.