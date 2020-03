Des banques centrales de plus en plus accommodantes

C’est, par exemple, le cas de son étude américaine devant tester son "alfapump" aux Etats-Unis pour une maladie du foie. Le recrutement des patients devait être terminé à la mi-2020. Elle attendait des résultats intermédiaires pour le second semestre 2020 et des résultats plus complets mi-2021.

"L'impact de la demande accrue touchant les systèmes de soins de santé, les restrictions sur les visites et les procédures hospitalières non essentielles, l'éloignement social et les restrictions de voyage devraient entraîner des retards dans la réalisation des études cliniques et un impact sur les ventes", a prévenu la biotech cotée à Bruxelles.