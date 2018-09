Des nouvelles de Galapagos et son Filgotinib | Mithra signe un nouvel accord de licence

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, sous la conduite du compartiment de l'énergie et des valeurs technologiques dont le rebond a fait momentanément oublier les tensions commerciales entre Washington et Pékin. L'indice Dow Jones a gagné 113,99 points, soit 0,44%, à 25.971,06, après une pointe à 26.019,52 en séance. Le S&P-500 , plus large, a pris 10,76 points ou 0,37% à 2.887,89 et le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, s'est adjugé 48,31 points (0,61%) à 7.924,16.