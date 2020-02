La société d'investissement Gimv a acquis une participation majoritaire dans Köberl, une société allemande spécialisée dans la gestion d'immeubles résidentiels et commerciaux (Facility Management dans le jargon).

Köberl se compose de trois sociétés: FINK Gebäudetechnik, GEMA Gebäudemanagement et Süddeutsche Gebäudemanagement. Le groupe emploie plus de 350 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.