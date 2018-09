Draghi Show au programme | Encore de bonnes nouvelles pour Galapagos

"Un certain nombre de régions observent que de telles inquiétudes ont poussé des entreprises à diminuer ou à reporter des projets d'investissements", précise la Réserve Fédérale dans son Livre beige, rapport qui prend le pouls de l'économie US et qui est publié deux semaines avant la prochaine réunion monétaire de la Fed, les 25 et 26 septembre.