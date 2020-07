Du rouge à l'ouverture en Europe | Barco à suivre

"Les commandes reçues et les ventes de Barco au premier semestre sont nettement inférieures à l’an dernier en raison de l’impact du Covid-19 sur l’activité dans les divisions Entertainment et Enterprise. Ceci est partiellement compensé par la croissance continue à un chiffre élevé enregistrée par la division Healthcare", explique la société dans son communiqué .

Pour mémoire, la direction a retiré ses prévisions pour l’exercice 2020 quand elle a publié son rapport d’activité pour le premier trimestre. Et elle n'en donnera pas ce jeudi. "Comme le rythme de la reprise dans nos marchés reste incertain, en particulier la reprise, risque et l’impact des confinements renouvelés, elle n’est pas en mesure de remettre des prévisions pour 2020 à l’heure qu’il est." La direction s’attend à ce que le second trimestre soit le trimestre le plus faible de l’année, et s'attend à une amélioration progressive de trimestre en trimestre durant la deuxième moitié de l’année.