Du vert attendu à l'ouverture | Résultats de BP et Infineon | Melexis à tenir à l'oeil

Du vert attendu à l'ouverture | La Fed rassure encore | BP & Infineon à suivre

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, un nouveau signal rassurant lancé par la Réserve fédérale rouvrant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres prendraient de 0,3% à 0,5% en début de séance.

3. Lors d'un dîner à la Maison Blanche lundi soir, le président de la Fed, Jerome Powell, a assuré à Donald Trump que la poursuite du resserrement monétaire dépendrait entièrement des informations économiques à venir, à fait savoir la banque centrale dans un communiqué.

4. La séance en Europe sera rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les économies de la zone euro.

5. La journée sera marquée également par le discours sur l'Etat de l'Union de Donald Trump, initialement prévu le 29 janvier mais repoussé pour cause de "shutdown".

6. Wall Street a fini en hausse lundi, soutenue par le secteur technologique dans un marché qui digère encore les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et l'engagement à la prudence sur les taux de la Réserve fédérale. Le Dow Jones a pris 0,70%, le S&P-500 a gagné 0,68% et le Nasdaq Composite a avancé de 1,15%.

7. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 0,4%, à proximité d'un pic de quatre mois touché vendredi. Les marchés chinois resteront fermés toute la semaine pour cause de nouvel an lunaire.

8. Les investisseurs attendent avant l'ouverture des marchés européens les résultats du groupe pétrolier BP et du fabricant de puces allemand Infineon, actif comme Melexis dans les semi-conducteurs pour l'automobile.